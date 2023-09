Bynder acquisisce EMRAYS per rivoluzionare l'esperienza utente con DAM tramite l'innovazione guidata dall'IA

Bynder, la piattaforma leader di mercato per il digital asset management (DAM), ha annunciato oggi l'acquisizione di EMRAYS, un fornitore specializzato in soluzioni di ricerca IA per sistemi DAM. L'ac...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/09/2023