The Things Industries celebra 1,5 milioni di dispositivi collegati e altre pietre miliari nel corso dell’evento The Things Conference 2023

AMSTERDAM: The Things Industries, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per l’Internet degli oggetti (IoT) LoRaWAN®, ha annunciato che 1,5 milioni di dispositivi sono collegati alla sua affidabile infrastruttura per server di rete The Things Stack, raggiungendo una nuova pietra miliare nel cammino verso l’eccellenza operativa e la leadership nella realizzazione di prodotti nell’ecosistema LoRaWAN. Questo e altri annunci vengono al momento celebrati durante l’importante evento The Things Conference, organizzato da The Things Industries.

L’azienda è emersa come un leader nello sviluppo dei prodotti ed è rinomata per la sua eccellenza operativa, il tempo di operatività e la completezza dei prodotti.

