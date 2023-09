Avaya dimostrerà le capacità trasformative dell'IA per operazioni ed esperienze in occasione di GITEX Global 2023

Avaya presenterà una serie di casi d'uso che evidenzieranno le capacità trasformative dell'IA nell'offrire esperienze eccezionali a clienti e dipendenti durante il percorso del cliente

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Avaya, leader globale di soluzioni per l'esperienza cliente, ha annunciato oggi la sua partecipazione all'edizione 2023 di GITEX Global, dove l'azienda spiegherà in che modo le organizzazioni possono scegliere il proprio percorso per offrire esperienze cliente basate sull'IA.

L'importante presenza di Avaya a GITEX Global consentirà di presentare una serie di casi d'uso specifici per verticale che metteranno in evidenzia la potenza dell'intelligenza artificiale (IA) nell'offrire esperienze eccezionali durante l'intero percorso del cliente.

