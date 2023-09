Visa e Swift iniziano una collaborazione per offrire più trasparenza, velocità e sicurezza nei trasferimenti internazionali di denaro B2B

I due network collaboreranno per abbattere le barriere nei pagamenti internazionali

Gli sforzi comuni riusciranno a garantire un ecosistema finanziario connesso in un mondo sempre più diviso

Costruite le fondamenta per offrire degli spostamenti di denaro più veloci e semplici

TORONTO: Visa e Swift hanno oggi annunciato una collaborazione per semplificare i pagamenti business-to-business (B2B) rafforzando la connettività tra i loro network che insieme spostano trilioni in tutto il mondo. Lavorando insieme, le due organizzazioni puntano ad offrire più scelta alle istituzioni finanziarie e i loro clienti quando devono inviare denaro in paesi esteri, migliorando anche la velocità e trasparenza end-to-end delle transazioni.

Visa

Aida Hadzibegovic

ahadzibe@visa.com

650-421-5169

Swift

FGS Global

+32 (0)2655 3377

Swift@fgsglobal.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita