Experian passa al sesto posto nella classifica 2023 IDC FinTech Top 100

Innovazione nei prodotti, modellazione avanzata e dati approfonditi e utili alla base di uno dei primi posti in classifica

COSTA MESA, California: Experian è risultata sesta nella classifica 2023 IDC FinTech, salendo di tre posti dall’anno scorso. La classifica FinTech rispecchia il risultato della valutazione dei primi 100 provider di tecnologia finanziaria sulla base delle entrate realizzate nell’anno solare 2022 nei settori della tecnofinanza e dei servizi finanziari. Inoltre, Experian ha ottenuto il riconoscimento IDC Fintech Top 100 Fast Track FinTech, conferito alle aziende che hanno mostrato una notevole crescita annuale nella classifica IDC FinTech.

“Questi onori rispecchiano l’incredibile impegno delle persone che lavorano in Experian. Si tratta di un gruppo di persone dedicato a rispondere alle esigenze dei clienti, promuovendo una cultura di innovazione e concentrandosi senza sosta sul tradurre gli investimenti che effettuiamo e le decisioni che prendiamo in relazione alla nostra road map in valore diretto per gli acquirenti delle nostre applicazioni e della nostra piattaforma”, commenta Alex Lintner, Amministratore delegato Experian Software Solutions.

Michael Troncale

Pubbliche relazioni Experian

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com

Fonte: Business Wire

