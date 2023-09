La connettività in volo offerta Intelsat diventa disponibile per tutti gli aerei Airbus

Il servizio multi-orbit di Intelsat sarà disponibile per i sistemi di connettività in volo montati di base o after-market

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più estese al mondo e fornitore leader di connettività in volo (IFC), ha oggi annunciato che la propria offerta di network multi-orbit, che si basa sui satelliti di tipo LEO e GEO, sarà disponibile per le compagnie aeree e i locatori di aeromobili tramite la soluzione Airspace Link di Airbus (HBC plus). Intelsat diventerà il fornitore di servizi più grande nel catalogo di servizi flessibili IFC di Airbus.

“Sapendo che ogni compagnia aerea è diversa, Intelsat ha offerto sempre servizi flessibili ai propri clienti, incluse molte opzioni di equipaggiamenti per ogni necessità e una serie di business model e servizi per i passeggeri", ha commentato Dave Bijur, Senior Vice President of Commercial Aviation di Intelsat.

