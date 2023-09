Wemade introduce una serie di bilanciamenti importanti per le abilità con l'aggiornamento di MIR4

Bilanciamenti per le abilità di combattimento per tutte le classi - Warrior, Lancer, Sorcerer, Taoist, Arbalist, Darkist

Le abilità Magic Square e Secret Peak espanse fino al decimo piano, che include mostri fino al livello 175

Lancio di due eventi: "Hunting Hour 7-Day Check-in" e"Yiun’s 14-Day Martial Art Log"

SEOUL, Corea del Sud: Wemade ha annunciato una serie di bilanciamenti per le abilità di combattimento con l'aggiornamento del suo famoso titolo MMORPG MIR4 in data 19 settembre.

L'aggiornamento contiene dei bilanciamenti per le abilità di combattimento, incluse le seguenti aggiunte: l'effetto di recupero HP per la classe Warrior, l'allungamento del periodo di invincibilità della classe Lancer, il recupero della vita per il Sorcerer, aumento della riduzione in RES dei nemici per la classe Taoist, il reset del cooldown per l'abilità evasione per l'Arbalist e il recupero della vita per il Darkist quando nello stato Asura.

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Jennifer Jung, PR Manager

jennifer@wemade.com

Fonte: Business Wire

