Gravity lancia "Wetory", un nuovo gioco roguelike in Early Access

Un'avventura per recuperare i colori rubati dal cattivo: l'Early Access inizia ora su Steam e Stove Indie

L'Early Access fornisce un'esperienza di gameplay completa grazie ai vari miglioramenti nel sistema e l'aggiunta di un ulteriore oggetto prima del lancio del gioco

SEOUL, Corea del Sud: Gravity (NASDAQ: GRVY), azienda videoludica operante in tutto il mondo, ha lanciato la versione Early Access di Wetory, un nuovo gioco roguelike sviluppato, su Steam e Stove Indie a mezzanotte del 20 .

Wetory, un gioco rogulike, racconta un'avventura per recuperare i colori rubati da un cattivo. L'albero delle abilità che si basa su caratteristiche diverse in base ai colori, insieme ai controlli di gioco intuitivi e la necessità di usare strategie solide per avanzare, rende il gioco ancora più divertente.

Gravity Co., Ltd.

Alex Won, IP Business Unit

+82-2-2132-7698

alexw@gravity.co.kr

Fonte: Business Wire

