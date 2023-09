Thales lancia il servizio di pagamento HSM cloud-based per aiutare a velocizzare l'adozione delle infrastrutture per i pagamenti in cloud

Il sistema HSM per i pagamenti cloud-based garantisce una maggiore flessibilità, scalabilità e speed-to-market

Il servizio in abbonamento mensile si integra con Azure, AWS e la Google Cloud Platform per implementazioni multi-cloud

Un approccio più veloce e smart alla sicurezza dei pagamenti

MEUDON, France: Oggi Thales annuncia il lancio di Thales payShield Cloud HSM, un servizio di sicurezza in abbonamento per i pagamenti digitali, sviluppato sulla base di payShield 10K, una tecnologia "Payment Hardware Security Module (HSM)" leader di mercato, con lo scopo di aiutare i clienti a velocizzare l'adozione delle infrastrutture per i pagamenti in cloud.

Unire l'esperienza nei pagamenti con tecnologia HSM con i servizi cloud

Per oltre 30 anni, la tecnologia HSM di Thales per i pagamenti ha aiutato a proteggere dati sensibili e chiavi crittografiche per facilitare processi più sicuri per i pagamenti, sia online, sia in negozio.

