Sonar lancia Clean Code per analisi a configurazione zero di progetti in C e C++

La funzionalità di analisi automatica senza necessità di configurazione di SonarCloud rimuove gli ostacoli all'analisi dei progetti in C e C++, a prescindere dal compilatore, aiutando le imprese a ridurre i debiti tecnici

GINEVRA: Sonar, leader in ambito di soluzioni Clean Code, ha annunciato in data odierna l'analisi automatica, senza necessità di configurazione, dei linguaggi di programmazione C e C++ all'interno di SonarCloud. Questa nuova funzionalità, che supporta tutti i compilatori, consente di utilizzare SonarCloud per l'analisi in un solo clic di progetti in C e C++ su GitHub. Disponibile gratuitamente per progetti open source, SonarCloud consente l'individuazione e la correzione rapida ed efficiente di problemi a livello di codice che portano all'accumulazione di debiti tecnici.

