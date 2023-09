Yubico è ora quotata in borsa come YUBICO sul Nasdaq a Stoccolma

SANTA CLARA, Calif. & STOCCOLMA: Yubico, azienda leader nel settore delle Authentication Security Keys per gli hardware, ha oggi annunciato che è ora quotata in borsa con il simbolo ticker YUBICO sul Nasdaq First North Growth Market a Stoccolma.

Yubico aveva annunciato il proprio intento di quotarsi in borsa in data 19 aprile 2023, tramite una fusione con l'holding svedese ACQ Bure. La fusione aumenta le risorse a disposizione di Yubico in tutto il mondo e consentirà a più aziende e clienti di proteggersi da una serie di minacce informatiche che includono schema ponzi creati con IA e attacchi ransomware. Questi pericoli informatici non solo comportano perdite stimate in miliardi di dollari ogni anno per le aziende, ma mettono a rischio anche la sicurezza operativa di servizi e infrastrutture critiche, dagli enti governativi alle istituzioni finanziarie, industrie, organizzazione sanitarie e civili.

press@yubico.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita