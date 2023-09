Xylem e Lorentz collaboreranno per accelerare lo sviluppo di soluzioni di pompaggio idrico a base di energia solare

La tecnologia sostenibile di pompaggio idrico aiuterà le aziende che gestiscono l'acqua a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, abbassando i costi operativi

Le aziende inizieranno una collaborazione per la distribuzione globale

WASHINGTON: Xylem Inc. (NYSE: XYL), azienda leader nel settore delle tecnologie idrauliche, e LORENTZ, azienda tedesca produttrice delle pompe idriche a energia solare, hanno oggi annunciato l'inizio di una collaborazione per la distribuzione con l'obiettivo di espandere la disponibilità in tutto il mondo dei sitemi di pompaggio idrico a base di energia solare. Queste soluzioni sostenibili sono spesso usate nel campo agricolo, per l'irrigazione e altre applicazioni per l'acqua, permettendo a chi gestisce tali processi di raggiungere i propri obiettivi per la decarbonizzazione riducendo al tempo stesso i costi operativi.

Le siccità legate al clima e altri eventi meteorologici avversi hanno aumentato il livello di stress sulle forniture d'acqua, mettendo sempre più pressione sulle community che si occupando di queste forniture e che devono decarbonizzare i propri sistemi ad alto consumo di energia.

