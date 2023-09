Earnix lancia Model Accelerator e abilita il metodo “Porta il tuo modello”

Earnix offre modellazione avanzata tramite Open Analytics per ottimizzare e accelerare la capacità di integrare e generare modelli

LONDRA: Earnix, fornitore globale di soluzioni SaaS intelligenti e componibili per società assicuratrici e banche, ha annunciato oggi il lancio di Model Accelerator a Earnix Excelerate 2023. Model Accelerator è un modulo basato su web sviluppato per ottimizzare e accelerare il processo di creazione e integrazione di modelli avanzati di determinazione di prezzi, sottoscrizione e valutazione in tempo reale.

Secondo uno studio del 2023 commissionato da Earnix, il 100% dei leader del settore assicurativo prevede di utilizzare modelli di apprendimento automatico nei processi di determinazione dei prezzi e di sottoscrizione1.

