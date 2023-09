Briclinks Africa Plc “BTEL” seleziona la piattaforma Tecnotree Switch MVNO, DiWa e il Marketplace Moments B2B2X per lanciare i propri prodotti sul mercato e migliorare le proprie capacità di monetizzazione per aumentare i ricavi

ESPOO, Helsinki: Tecnotree, azienda finlandese leader globale nei prodotti per la trasformazione digitale per i settori Communication Service Providers (CSP) e Digital Service Providers (DSP), è felice di annunciare di aver firmato un nuovo accordo con Briclinks Africa Plc “BTEL” Nigeria, dove Tecnotree fornirà Tecnotree Switch, DiWa e il martkeplace Moments B2B2X per soddisfare gli attuali e futuri requisiti di mercato come Green Field MVNO Operator in Nigeria.

Switch di Tecnotree per la suite MVNO comprende una serie completa di processi business che supportano il Customer Lifecycle e il Revenue Management.

