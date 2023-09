Inuitive seleziona unità di elaborazione di immagini avanzata di VeriSilicon per il suo processore di visione basato su AI

Le soluzioni di elaborazione delle immagini di VeriSilicon sono ottimizzate per applicazioni di alto livello in ambito di robotica e realtà aumentata, virtuale e mista

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato in data odierna che Inuitive, società leader in ambito di unità di elaborazione della visione integrati su chip, ha adottato il suo processore di immagine (ISP) a due canali, caratterizzato da bassa latenza e funzionalità a basso consumo energetico, nella produzione di massa dell'unità di elaborazione NU4100. L'integrazione rende possibili esperienze di visione e immagini eccellenti per robot, realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR), realtà mista (MR), droni e molte altre applicazioni

NU4100 di Inuitive è un chip singolo altamente integrato con sensori di profondità 3D di alta qualità, elaborazione IA potenziata e funzionalità di VSLAM (mappatura e localizzazione visive simultanee) integrate nel chip.

Referente per i media: press@verisilicon.com

Fonte: Business Wire

