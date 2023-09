KAL rilascia un Acquiring Host System completo per le banche

EDIMBURGO, Scozia: L'ultima versione di KTH (Kalignite Terminal Host), prodotto da KAL, azienda leader nello sviluppo di software per ATM, fornisce alle banche una soluzione facilmente scalabile per elaborare le transazioni.

Come parte della suite software di Kalignite, KTH è rinomato per la sua funzione di terminale host capace di gestire gli ATM, chioschi e dispositivi POS. È un software robusto e innovativo, una vera e propria alternativa ai sistemi di host classici, adatto ai network di qualsiasi dimensione e complessità.

Con l'importante rilascio della versione 3, KTH si è evoluto in un acquiring host totalmente integrato. Mentre la domanda per sistemi di banking più innovativi e stabili continua a crescere, le istituzioni finanziarie possono oggi fare affidamento sulla soluzione offerta da KAL per disporre di un host con molte capacità e funzioni in più, inclusa l'elaborazione end-to-end delle transazioni, il supporto per il "Card Scheme Gateway" e altre funzioni avanzate per la sicurezza.

Fonte: Business Wire

