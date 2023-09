Costruita con un'integrazione: Metrikus annuncia l'integrazione con ServiceNow per migliorare l'efficienza degli ambienti di lavoro, la sostenibilità e il ROI del settore Real Estate globale

La piattaforma SaaS di Metrikus le sue API forniranno ai clienti di ServiceNow un singolo punto di dati aggregati degli edifici

SANTA CLARA, Calif.: Metrikus ha oggi annunciato un'integrazione con ServiceNow per fornire ai clienti la piattaforma dati e l'efficiente software, leader di mercato, di Metrikus. Lo sforzo congiunto permetterà ai clienti di ServiceNow di creare ambienti di lavoro ancora più efficienti, sani e sostenibili, aumentando il proprio ROI.

L'ecosistema partner in costante espansione di ServiceNow e il suo programma partner sono cruciali per supportate l'opportunità di mercato dal valore di 220 miliardi di dollari per la Now Platform. Il rinnovato programma partner di Service Now ricompensa i partner per le loro varie competenze ed esperienza per andare a creare nuove opportunità, aprire nuovi mercati e aiutare i clienti nei loro sforzi per i processi di trasformazione digitale.

