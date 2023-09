Nitek vuole bloccare l’operato delle aziende che copiano illegalmente i suoi prodotti

SEOUL, Corea del Sud: Nitek, Inc. (“Nitek”), innovativa azienda americana specializzata nel campo dei LED UV, ha annunciato di aver depositato la richiesta per una causa legale dovuta alla violazione di un brevetto da parte di Photon Wave Co., Ltd. (“Photon Wave”), azienda coreana produttrice di LED UV con sede nell’Eastern District of Texas.

Nel reclamo presentato, Nitek afferma che i prodotti LED di ams OSRAM, un’azienda tedesca produttrice di LED, usano i LED di Photon Wave che infrangono però un brevetto.

Nitek sostiene anche che Photon Wave non ha smesso di vendere i prodotti che infrangevano il brevetto, nonostante avessero ricevuto più avvertimenti relativi alla violazione di tale brevetto, e per tal motivo Nitek non solo sta cercando di ottenere un’ordinanza restrittiva per bloccare le vendite dei prodotti che violano il suddetto brevetto, ma sta anche provando ad ottenere un risarcimento pari al triplo dei danni subiti per via della violazione volontaria del brevetto.

