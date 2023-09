Le aziende europee si affidano ai fornitori esterni per diminuire il gap nei processi di CX

Soluzioni e servizi avanti per la Customer Experience rimango di vitale importanza per il successo delle aziende e giocano un ruolo sempre più cruciale che mai in Europa, così segnala il report ISG Provider Lens™

LONDRA: Le aziende di tutta Europa si stanno spostando rapidamente da operazioni in-house a fornitori di servizi esterni per soddisfare la domanda in costante crescita per una Contact Center Customer Experience (CX) più avanzata, in base al nuovo report di ricerca pubblicato oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), studio di consulenza e ricerca tecnologica leader nel mondo.

Il report "ISG Provider Lens™ Customer Experience Services" del 2023 per l'Europa ha scoperto che la maggior parte delle figure Executive in Europa e nel mondo considerano CX come una priorità strategica e intendo "proteggere completamente" CX dai programmi di ottimizzazione dei costi.

Contatti per la Stampa:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley, Carrot Communications per ISG

+44 (0)20 3457 6403

kate.hartley@carrotcomms.co.uk

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita