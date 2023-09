OS raggiunge l'obiettivo degli 800 Puff grazie alla tecnologia FEELM Max

DORTMUND, Germania: Un nuovo importante standard è stato stabilito quando OS Vape, una serie innovativa di prodotti usa e getta di OS, ha mostrato il proprio Dynamic Range all'evento InterTabac che si è tenuto dal 14 al 16 settembre in Germania.

Riconosciuto come uno dei brand più rinomati in Germania per il mercato dei prodotti per la shisha, OS può vantare una serie molto diversa di prodotti e canali di vendita. Facendo leva sulle proprie importanti risorse, la nuova iniziativa di OS con i propri prodotti per il mercato delle e-cigarette usa e getta promette ai consumatori un aumento del numero di puff, un miglior rapporto qualità-prezzo e una consistenza del vapore senza pari.

Come rivelato dal Future Marketing Insights, il mercato europeo delle usa e getta è fortemente cresciuto, rappresentando il 32.3% del fatturato del 2022 per il settore.

