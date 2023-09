Unitedprint.com inizia una collaborazione con Pexels.com

Easyprint avrà oltre 3 milioni di immagini di stock di tipo royalty-free e 12 milioni di template di design gratuiti per i prodotti digitali e stampati

RADEBEUL, Germania: L’azienda di e-commerce Unitedprint.com ha annunciato una serie di interessanti novità per i suoi brand Easyprint.com e print24.com. Oltre al lancio della funzione per visualizzare le anteprime interattive in 2D e 3D per i prodotti, l’azienda sta arricchendo la propria offerta grazie a una partnership con Pexels.com, azienda che fa parte di Canva.com, per rendere disponibili ai propri utenti oltre 12 milioni di template di design premium.

La collaborazione con Pexels.com

In stretta collaborazione con Pexels, una sussidiaria di Canva.com, Easyprint sta arricchendo la propria offerta includendo 3 milioni di immagini di stock di tipo royalty-free, che gli utenti possono usare senza costi aggiuntivi e senza restrizioni per i loro progetti personali. “Questa partnership consentirà ai nostri clienti di usare al meglio e senza limiti la propria creatività, senza costi aggiuntivi”, ha commentato Fabian Frenzel, CEO di Unitedprint.com SE.

presse@unitedprint.com

Unitedprint.com SE

www.unitedprint.info

Telefono: +49-(0)152-28808792

Fax: +49-(0)351-65633500

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita