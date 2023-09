Aktana annuncia una nuova suite strategica per fornire alle aziende leader del settore biofarmaceutico un livello di visibilità e controllo senza precedenti per migliorare l'efficacia delle campagne omnichannel

Tre nuovi prodotti a base IA collegheranno più priorità strategiche per ottenere il giusto mix tattico e un'ottima allocazione delle risorse per aumentare i valori di Engagement e Loyalty per il settore HCP

NEW YORK: Nella giornata di oggi, all'evento inaugurale di Aktana Innovation Exchange (AIx), Aktana, Inc., azienda leader nel settore dello smart Customer Engagement per l'industria delle scienze biologiche, ha annunciato tre nuovi prodotti che rivoluzioneranno i programmi di Customer Engagement rafforzando in modo dinamico il collegamento tra strategia, esecuzione tattica e tempo richiesto per avere un impatto positivo. Alx è un evento collaborativo dove partecipano figure Executive provenienti da oltre 35 aziende tecnologiche del settore delle scienze biologiche, che hanno come unico obiettivo quello di migliorare il livello di innovazione nell'applicazione delle IA e del machine learning per programmi commerciali e medici.

Debby Fry Wilson

deborah.wilson@aktana.com

425-638-9617

Fonte: Business Wire

