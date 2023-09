NTT e Qualcomm scelgono di collaborare per spingere l'IA oltre i suoi limiti

La mossa strategica faciliterà uno sviluppo più veloce per l'adozione dell'ecosistema privato 5G per tutti i dispositivi digitali

NTT svela il servizio di "Device as a Service" per aiutare le aziende a migliorare la produttività delle attività IT di manutenzione per abbatterne così i costi

SAN JOSE, Calif. & LONDRA: NTT Ltd., azienda leader nei servizi di infrastrutture IT, ha oggi annunciato una collaborazione strategica con Qualcomm Technologies, Inc., azienda leader globale nel campo delle tecnologie dei semiconduttori, per investire sullo sviluppo, così da accelerarlo, dell'ecosistema dei dispositivi 5G. In tal modo, l'adozione del 5G dai privati verrà velocizzata e semplificata, fattore cruciale per potenziare le IA.

Come parte di un accordo che durerà più anni, NTT e Qualcomm Technologies daranno priorità allo sviluppo dei dispositivi pronti per il 5G per accelerare i processi di innovazione con tutti i clienti business del mondo, per agire da spinta positiva nell'adozione sempre più ampia del 5G da parte dei privati, un mercato che IDC stima che supererà gli 8 miliardi di dollari nel 2026.

Lori Bosio

External Communications, NTT Ltd.

Lori.bosio@global.ntt

Wireside Communications per NTT Ltd.

NTTLtd@wireside.com

Fonte: Business Wire

