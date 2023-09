I profili di precisione in acciaio di NIPPON KINZOKU adottano una "lavorazione ibrida" in grado di offrire prestazioni a costi contenuti e rispettose dell'ambiente

In quanto azienda produttrice di materiali, utilizziamo la nostra tecnologia di laminazione per realizzare una "lavorazione ibrida" in grado di offrire prestazioni a basso costo e rispettose dell'ambiente: si tratta dei profili di precisione in acciaio di NIPPON KINZOKU.

TOKYO: NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (sede centrale: Minato-ku, Tokyo) ha annunciato la realizzazione dei suoi profili di precisione in acciaio in diverse forme di sezione trasversale richieste dai clienti mediante tecnologie di lavorazione a freddo quali laminazione, formatura, imbutitura e pressatura. Rispetto al processo di taglio, è possibile ottenere enormi riduzioni sui costi.

Caratteristiche

(1) I prodotti ecologici…escludono il processo di taglio

Mediante l'utilizzo di profili di precisione in acciaio, i clienti possono ottenere un'enorme riduzione dei prezzi e degli scarti grazie all'esclusione del processo di taglio.

