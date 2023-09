NTT DOCOMO: OREX annuncia gamma OREX®di servizi di open RAN

—Riduzione del TCO fino al 30% con decremento dei consumi energetici fino al 50%—

TOKYO: NTT DOCOMO, INC. ha annunciato in data odierna una nuovissima gamma di servizi comprendente OREX RAN, OREX SMO e OREX Services, nell'ambito degli sforzi destinati a trasformare l'azienda in un provider di servizi open RAN per gli operatori internazionali delle telecomunicazioni. Con questo annuncio l'azienda mira a fare chiarezza e a garantire la comprensione reciproca con gli operatori internazionali delle telecomunicazioni in merito ai servizi offerti da OREX, agevolandone l'ulteriore espansione.

OREX è il marchio dei servizi di open RAN di DOCOMO, sviluppato in collaborazione con diversi vendor globali, personalizzabili per affrontare le sfide specifiche di ciascun cliente.

