OMRON presenta una nuova telecamera per il rilevamento umano

OMRON Electronic Components Europeha introdotto un modulo avanzato di telecamera di sicurezza, pre-addestrato a rilevare gli operatori di fabbrica che indossano vestiario protettivo per camere bianche, offrendo così una soluzione pratica e pronta all'uso rivolta a costruttori di macchine e integratori di sistemi.

Il nuovo modulo HVC-P2, B5T-007003, migliora gli interblocchi di sicurezza dei sistemi di automazione utilizzati nell'industria dei semiconduttori, farmaceutica e alimentare, o di altre apparecchiature gestite da operatori che indossano tute da camera bianca, vestiario che distorce la geometria del corpo. I progettisti che utilizzano questo modulo possono superare i limiti dei modelli convenzionali di stima della posa e di altre modalità di rilevamento, come quelli termici o ultrasonici, garantendo un risultato affidabile.

Il modulo B5T-007003 combina la compatta e robusta fotocamera e l'hardware di elaborazione OMRON con un nuovo firmware contenente algoritmi innovativi sviluppati appositamente per riconoscere le caratteristiche del corpo umano quando si indossano DPI specialistici. Questi algoritmi, addestrati per riconoscere diverse posture che includono quella eretta, seduta, accovacciata e sdraiata, sono in grado di rilevare i lavoratori impegnati in attività quali l'allestimento, la ricarica, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature. Il modulo genera un segnale di rilevamento che consente al controller centrale della macchina di dare automaticamente priorità alle modalità operative sicure per proteggere i lavoratori nelle immediate vicinanze. L'immagine grezza della telecamera, anch'essa disponibile opzionalmente, consente la supervisione e il controllo umano.

La possibilità di scegliere tra due obiettivi, tra cui uno di tipo a lunga distanza con campo visivo di 50° e uno di tipo grandangolare a 90°, offre la flessibilità necessaria per regolare la posizione della telecamera e il campo visivo in base all'applicazione. Le soluzioni tipiche per massimizzare la capacità di rilevamento includono la visione verticale verso il basso e verso l'alto oppure l'utilizzo di due o più telecamere posizionate ad angoli obliqui.

La telecamera è collegata alla scheda tramite un circuito stampato flessibile (FPC) che ne facilita il posizionamento, sia negli spazi ristretti all'interno di apparecchiature esistenti, sia in alloggiamenti personalizzati. La scheda offre una connessione USB che consente ai costruttori di sistemi di impostare le modalità di rilevamento e le soglie di attivazione mediante un PC sfruttando l'interfaccia grafica utente dedicata fornita a corredo. Il kit include anche driver USB e specifiche dei comandi, nonché software di valutazione e codice di esempio per aiutare gli utenti a dare vita ai propri progetti.