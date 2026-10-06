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PFU amplia la serie RICOH SP con due nuovi scanner USB entry-level per l'acquisizione documentale da PC

I modelli RICOH SP-2230 e SP-2240 uniscono una qualità d'immagine ai vertici della categoria a una gestione versatile dei supporti, offrendo una soluzione economica e performante per le organizzazioni che non necessitano di connettività di rete.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/10/2026

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L'offerta di soluzioni per la digitalizzazione si arricchisce di nuove opzioni dedicate alle aziende. PFU Limited, azienda del gruppo Ricoh e leader mondiale nella produzione di scanner documentali, annuncia il lancio dei nuovi RICOH SP-2230 e SP-2240, due dispositivi USB entry-level progettati specificamente per i flussi di lavoro basati su un personal computer dedicato.

I nuovi scanner rappresentano un'alternativa più economica rispetto ai modelli con connettività di rete presentati a giugno, eliminando la necessità di interfacce Ethernet o di funzioni di scansione autonoma senza PC. Nonostante il posizionamento più accessibile, i dispositivi mantengono inalterate le prestazioni e la versatilità della gamma superiore. Il modello SP-2240 raggiunge una velocità di acquisizione fino a 40 pagine al minuto, mentre il modello SP-2230 arriva a 30 pagine al minuto. Entrambi integrano un alimentatore automatico di documenti da 80 fogli e un design compatto, ideale per gli ambienti in cui lo spazio sulla scrivania è limitato.

Dal punto di vista della gestione cartacea, i dispositivi supportano grammature comprese tra 27 g/m² e 413 g/m², consentendo di trattare senza problemi scontrini, documenti standard, carte plastificate e formati A3 piegati a metà, anche all'interno di lotti misti. La qualità di acquisizione è garantita dalla combinazione tra la tecnologia hardware PFU Clear Image Capture e il driver PaperStream IP, che ottimizzano la nitidezza dei caratteri e riducono i segni di fondo per assicurare un'elevata accuratezza nei processi OCR.

La configurazione è completata dal software PaperStream ClickScan, che permette di avviare la scansione con un solo clic, offrendo un'esperienza d'uso semplice e immediata sia per gli utenti meno esperti sia per i contesti operativi più strutturati. I nuovi dispositivi sono disponibili sul mercato italiano a partire da oggi, 6 ottobre 2026, con un prezzo consigliato al pubblico pari a 531 euro per il modello SP-2240 e a 416 euro per la versione SP-2230.



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