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Cooler Master porta in Europa il nuovo GPU Shield Adapter per la protezione delle schede grafiche

Dispositivo intelligente con monitoraggio dei pin di alimentazione 12+4-pin, avvisi visivi e acustici e protezione attiva contro le anomalie elettriche nei PC ad alte prestazioni.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 22/10/2026

Prodotti

Per rispondere alle crescenti esigenze energetiche delle moderne schede video ad alte prestazioni, Cooler Master, colosso globale nella produzione di componenti e periferiche per PC, ha annunciato la disponibilità sul mercato europeo del nuovo GPU Shield Adapter a partire dalla prossima settimana.

Il dispositivo, progettato per posizionarsi tra la scheda grafica e l'alimentatore, introduce un livello avanzato di monitoraggio sulle connessioni di alimentazione a 12+4-pin. Attraverso il rilevamento in tempo reale delle anomalie di corrente sui singoli pin, il GPU Shield Adapter segnala tempestivamente eventuali irregolarità sia mediante un anello LED multicolore sia tramite un allarme acustico integrato, rivelandosi un prezioso alleato anche quando il connettore non si trova a vista d'occhio all'interno del case.

In presenza di anomalie elettriche particolarmente gravi, il meccanismo di protezione attiva interviene riducendo automaticamente il consumo energetico complessivo del sistema, minimizzando così il rischio di ulteriori danni al connettore o ai componenti interni. A facilitare le operazioni di assemblaggio contribuisce inoltre il connettore bicolore a 12+4-pin, che permette agli utenti e ai system builder di verificare a colpo d'occhio il corretto e completo inserimento del cavo, riducendo drasticamente i rischi legati a falsi contatti o al cattivo posizionamento. Il prodotto sarà distribuito con due anni di garanzia a un prezzo consigliato di 29,99 euro.



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