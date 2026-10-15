Debutta il laptop Panasonic FC7: ultraleggero da 1 kg con IA integrata e l'iconico touchpad circolare per il mercato europeo

Panasonic ha annunciato il lancio ufficiale sul mercato europeo del laptop professionale Let's note CF-FC7, segnando il debutto nel continente dello storico marchio nipponico dopo tre decenni di presenza sul mercato globale. Il notebook è stato interamente progettato, sviluppato, ingegnerizzato e assemblato negli stabilimenti giapponesi di Kobe e Osaka, garantendo un controllo diretto sulla filiera produttiva ed elevati standard di qualità e affidabilità.

Posizionato nella categoria dei Copilot+ PC, il modello FC7 è stato sviluppato per gestire carichi di lavoro intensivi con elaborazione dell'intelligenza artificiale e analisi dati direttamente in locale. La scheda tecnica comprende il processore Intel Core Ultra 5 335 con tecnologia Intel vPro, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5x, uno storage SSD da 512 GB e sistema operativo Windows 11 Pro.

Sotto il profilo dell'usabilità e dell'ergonomia, il dispositivo si caratterizza per un peso contenuto poco al di sopra di 1 kg e una batteria rimovibile che garantisce fino a 12,5 ore di operatività con sistema integrato di ricarica graduale. L'esperienza visiva e di navigazione è affidata a uno schermo WUXGA da 14 pollici con rapporto di forma 16:10 e all'iconico touchpad circolare brevettato dalla linea Let's Note, ideato per lo scorrimento intuitivo senza sollecitare i palmi delle mani.

Mutuando l'esperienza ingegneristica maturata da Panasonic con la linea TOUGHBOOK, lo chassis in lega di magnesio dispone di un rivestimento ceramico nero anti-graffio e ha superato severi test di caduta da 76 cm e vibrazione basati sullo standard militare MIL-STD-810H. Completa la dotazione un parco connettività che include porte HDMI, Gigabit LAN, USB-A e Thunderbolt 4, oltre ai moduli wireless Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Il nuovo Panasonic Let's note CF-FC7 è già disponibile per l'acquisto sul mercato aziendale europeo.