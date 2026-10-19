NordVPN porta su iPhone la difesa anti-smishing e l'app antispam HangUp

NordVPN ha reso disponibile la funzionalità Protezione SMS per tutti i dispositivi iOS. Il sistema analizza i messaggi in arrivo da mittenti sconosciuti e segnala eventuali tentativi di truffa prima che l'utente possa interagire con contenuti pericolosi. Lo strumento si affianca alla protezione dalle telefonate ingannevoli all'interno della sezione dedicata dell'applicazione.

La Protezione SMS confronta i messaggi ricevuti con i dati sulla reputazione del numero di telefono, l'analisi degli URL e la categorizzazione dei contenuti. In presenza di elementi sospetti, il sistema invia una notifica push e mostra il messaggio in una modalità di visualizzazione sicura che disabilita i link interni, mantenendo traccia delle rilevazioni in una dashboard dedicata senza memorizzare il contenuto di chiamate o messaggi. Il servizio funziona in background indipendentemente dall'attivazione della VPN.

Parallelamente, la società ha lanciato su iOS HangUp, un'applicazione gratuita e autonoma che identifica e classifica in tempo reale le telefonate in arrivo in categorie quali truffa, telemarketing, sondaggi o recupero crediti. L'app consente di bloccare automaticamente intere categorie di chiamate e richiede unicamente un Nord-Account gratuito per il funzionamento.

Entrambe le soluzioni, già introdotte su dispositivi Android all'inizio dell'anno, puntano a rispondere alla crescente diffusione di tentativi di phishing e smishing veicolati tramite smartphone.

L’app è gratuita e non prevede abbonamenti né periodi di prova. Inoltre, funziona autonomamente, anche senza aver installato l’app NordVPN. È disponibile sull’App Store.