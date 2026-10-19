Google rafforza Android: arrivano le nuove protezioni anti-truffa basate sull'intelligenza artificiale

Google sta rilasciando un pacchetto di aggiornamenti di sicurezza per l'ecosistema Android volti a contrastare le truffe veicolate tramite messaggi di testo e chiamate vocali. I nuovi strumenti utilizzano modelli di intelligenza artificiale per identificare minacce complesse come le truffe che sfruttano la clonazione della voce, le frodi basate sull'inoltro delle chiamate, i tentativi di condivisione dello schermo e i falsi avvisi provenienti da istituti di credito.

Le novità principali riguardano l'integrazione dell'analisi guidata da Gemini in Google Messaggi per individuare conversazioni anomale e l'impiego di Gemini Nano per l'ispezione in locale dei link ricevuti da mittenti sconosciuti. Vengono inoltre estese a un bacino di utenti significativamente più ampio le protezioni sulle notifiche delle app di chat e il sistema di verifica delle chiamate bancarie, utile a confermare l'autenticità dei contatti in arrivo da parte degli istituti finanziari aderenti.

Commentando le novità presentate da Big G, Lukas Stefanko, Senior Malware Researcher di ESET, sottolinea il valore operativo di queste contromisure per la tutela degli utenti finali, evidenziando tuttavia alcune criticità sul fronte del trattamento dei dati personali.

La posizione di Lukas Stefanko evidenzia come tali protezioni costituiscano un progresso significativo per i soggetti meno esperti, aiutando a rilevare messaggi sospetti, collegamenti dannosi e frodi provenienti da account compromessi usati per richiedere denaro a conoscenti, oltre a limitare i rischi legati alle chiamate ingannevoli e alla condivisione dello schermo.

Il ricercatore di ESET rileva tuttavia un aspetto delicato legato alla privacy. Poiché i sistemi di rilevamento più avanzati in Google Messaggi e nelle notifiche possono fare ricorso all'elaborazione remota tramite Private AI Compute per analizzare il contesto delle conversazioni, parte dei contenuti viene esaminata nel cloud anziché restare confinata sul dispositivo. Questa architettura impone un compromesso per utenti e aziende, poiché, nonostante le rassicurazioni di Google sulla crittografia e sulla riservatezza delle informazioni, permangono interrogativi sull'estensione della cronologia inviata per l'analisi, sui tempi di conservazione dei dati sui server e sui processi di elaborazione a cui le conversazioni sensibili possono essere sottoposte.