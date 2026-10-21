Cyber Security Month: consigli pratici per proteggere lo smartphone e difendere i propri dati personali

Doppia protezione per le app più sensibili: Oltre alle applicazioni bancarie, è opportuno attivare lo sblocco biometrico (Face ID o impronta digitale) anche per le caselle email e i social network.

PIN, password e documenti fuori dalla vista: È fortemente sconsigliato salvare codici, PIN o foto dei documenti d'identità nella galleria fotografica o nelle note del telefono. È preferibile utilizzare un gestore di password dedicato o archivi criptati.