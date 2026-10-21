I re di Instagram: un post promozionale delle star dei BTS vale più di quelli di Taylor Swift e Zendaya

Le celebrità sudcoreane continuano a espandere la propria influenza commerciale a livello internazionale. Secondo i dati diffusi dalla Korea Media and Communications Commission, durante il Licensing Expo 2026 il settore ha registrato 155 business match e circa 6,65 milioni di dollari in consultazioni contrattuali con aziende estere. In questo scenario di forte crescita, un nuovo report elaborato dal team di data science di PlayersTime ha analizzato il valore potenziale dei profili Instagram più seguiti in 40 Paesi, mappando i guadagni stimati per post sponsorizzato.

Al vertice della classifica nazionale e tra i primi posti a livello globale si posiziona Kim Tae-hyung (V di BTS). Con i suoi 76,7 milioni di follower e un tasso di engagement del 10,55%, V registra un potenziale guadagno stimato di 8,06 milioni di dollari per post sponsorizzato, posizionandosi al quinto posto mondiale e superando celebrità occidentali del calibro di Taylor Swift, Zendaya e Tom Holland, forti anche di collaborazioni di lusso con marchi come Celine e Cartier.

Il gruppo dei BTS domina interamente il podio sudcoreano. La seconda posizione spetta a SUGA, con un guadagno stimato di 6,31 milioni di dollari per post e un engagement rate dell'11,48%, uno dei più alti tra gli 800 account analizzati nello studio grazie ai suoi ruoli di brand ambassador per Valentino. Il terzo gradino del podio è occupato da Jin, con stime pari a 4,73 milioni di dollari per post e importanti partnership nel settore del lusso con Gucci e Fred.

La top ten delle celebrità sudcoreane con i maggiori compensi potenziali su Instagram vede la presenza di sei esponenti del K-pop e quattro attori provenienti dal mondo dei K-drama e del cinema. Seguono infatti nella graduatoria LISA delle BLACKPINK al quarto posto con 3,29 milioni di dollari, Hwang In-yeop con 2,02 milioni, Kim Soo-hyun con 1,93 milioni, IU con 1,54 milioni, Lee Min-ho con 644 mila dollari, Wi Ha-jun con 615 mila dollari e Jang Won-young delle IVE con 590 mila dollari per post. Complessivamente, la Corea del Sud piazza quattro rappresentanti nella top 20 mondiale, confermandosi uno dei mercati di intrattenimento più influenti al mondo.

Come evidenziato da Stanislava Savisheva, data analyst di PlayersTime, stiamo vivendo un'epoca d'oro per l'influencer marketing e per la cultura pop coreana. Tuttavia, con la crescente competizione dei brand per accaparrarsi i volti più noti, la vera sfida per le aziende non risiede soltanto nell'ingaggiare una grande celebrità, ma nel riuscire a distinguersi e a imprimere nella mente del pubblico l'identità del marchio dietro la sponsorizzazione.