Tesla riprogetta la sua app per iPad e per il nuovo iPhone Duo pieghevole

Tesla ha rilasciato la versione 4.62.0 della propria applicazione ufficiale per iOS, introducendo il supporto nativo per iPad e per il nuovo iPhone Duo, il cui debutto sul mercato è previsto per venerdì 23 ottobre. L'aggiornamento supera la precedente modalità adattata da smartphone, introducendo un layout a due colonne concepito per sfruttare l'ampiezza degli schermi di grande formato e dei dispositivi pieghevoli, inclusi i tablet e i foldable basati su sistema operativo Android.

La nuova interfaccia posiziona i comandi di navigazione, il controllo del clima, la gestione della ricarica e la sicurezza sulla barra sinistra, riservando la sezione destra a una visualizzazione ad alta risoluzione del veicolo o dell'infrastruttura energetica. Nella vista Home Energy, l'utente può monitorare visivamente i flussi di elettricità tra pannelli solari, batterie Powerwall, abitazione e rete elettrica.

Come confermato dal designer di Tesla Alex Guichet, il restyling sfrutta le nuove API introdotte con il kit di sviluppo iOS 27.1 SDK, consentendo all'applicazione di ridimensionarsi dinamicamente sul display interno del nuovo dispositivo pieghevole di Apple ed evitando i bordi neri tipici delle app non ottimizzate. La nuova versione è già disponibile per il download su App Store per iPhone, iPad e Apple Watch.