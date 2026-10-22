▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Tesla riprogetta la sua app per iPad e per il nuovo iPhone Duo pieghevole

L'aggiornamento 4.62.0 riprogetta l'interfaccia a due colonne per valorizzare i display di grandi dimensioni e i dispositivi pieghevoli, consentendo una gestione ottimizzata dei veicoli e dei sistemi energetici domestici.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 23/10/2026

Digital Life

Tesla ha rilasciato la versione 4.62.0 della propria applicazione ufficiale per iOS, introducendo il supporto nativo per iPad e per il nuovo iPhone Duo, il cui debutto sul mercato è previsto per venerdì 23 ottobre. L'aggiornamento supera la precedente modalità adattata da smartphone, introducendo un layout a due colonne concepito per sfruttare l'ampiezza degli schermi di grande formato e dei dispositivi pieghevoli, inclusi i tablet e i foldable basati su sistema operativo Android.

La nuova interfaccia posiziona i comandi di navigazione, il controllo del clima, la gestione della ricarica e la sicurezza sulla barra sinistra, riservando la sezione destra a una visualizzazione ad alta risoluzione del veicolo o dell'infrastruttura energetica. Nella vista Home Energy, l'utente può monitorare visivamente i flussi di elettricità tra pannelli solari, batterie Powerwall, abitazione e rete elettrica.

Come confermato dal designer di Tesla Alex Guichet, il restyling sfrutta le nuove API introdotte con il kit di sviluppo iOS 27.1 SDK, consentendo all'applicazione di ridimensionarsi dinamicamente sul display interno del nuovo dispositivo pieghevole di Apple ed evitando i bordi neri tipici delle app non ottimizzate. La nuova versione è già disponibile per il download su App Store per iPhone, iPad e Apple Watch.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
I re di Instagram: un post promozionale delle...
Digital Life
Cyber Security Month: consigli pratici per...
Digital Life
AGCOM e l'impatto dell'IA: un terzo del...
Digital Life
NordVPN porta su iPhone la difesa anti-smishing...
Digital Life
Google rafforza Android: arrivano le nuove...
Digital Life
Un mondo di nuove possibilità con iPhone Duo:...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.