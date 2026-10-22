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Leggeri, potenti e intelligenti: LG porta in Italia la linea gram 2026 per le sfide di ogni giorno

I nuovi notebook ultraleggeri combinano la tecnologia Dual AI con certificazione di resistenza militare MIL-STD-810H e autonomia estesa per offrire massima produttività a professionisti, studenti e creator in mobilità.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 26/10/2026

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LG Electronics ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano della nuova gamma di laptop LG gram 2026. Progettati per offrire un equilibrio ottimale tra portabilità, prestazioni elevate e intelligenza artificiale, i nuovi notebook si rivolgono a studenti, professionisti e creatori di contenuti che necessitano di strumenti versatili per il lavoro e lo studio in mobilità. L'eccellenza della linea è avvalorata dai riconoscimenti internazionali ottenuti nel 2026, tra cui l'inclusione di LG tra i migliori brand tecnologici secondo PCMag, le valutazioni positive di Consumer Reports e diversi Guinness World Records nella categoria degli ultraleggeri.

La principale innovazione della linea risiede nell'integrazione delle funzionalità Microsoft Copilot+ PC e della suite proprietaria gram AI. Attraverso la tecnologia Dual AI, che combina l'elaborazione su dispositivo (on-device) e in cloud, gli utenti possono accedere a strumenti avanzati per la ricerca nei file personali, la generazione di riepiloghi e l'ottimizzazione automatica dei flussi di lavoro, sia online sia offline. L'ecosistema si completa con la soluzione gram Link, pensata per facilitare la produttività multi-device consentendo il trasferimento rapido dei file, la condivisione di contenuti e il mirroring dello schermo tra PC, smartphone e tablet.

Realizzati per garantire massima affidabilità in ogni contesto, i modelli premium della serie LG gram sono certificati secondo lo standard di grado militare MIL-STD-810H, assicurando elevata resistenza a urti, vibrazioni, polvere e sbalzi termici. Le prestazioni sul campo sono supportate da batterie ad alta capacità fino a 77Wh, in grado di coprire un'intera giornata lavorativa senza necessità di ricarica.

La nuova gamma LG gram 2026 è già acquistabile presso i principali rivenditori autorizzati. L'offerta include il modello flagship LG gram Pro 17Z90UB con display touch WQXGA da 17 pollici, processore Intel Core Ultra 7 e NPU fino a 50 TOPS a un prezzo consigliato di 2.599,00 euro; il modello LG gram 17Z90TL da 17 pollici e dal peso contenuto di 1,35 kg a 1.399,00 euro; la versione LG gram 16ZB90S da 16 pollici a 1.299,00 euro; e l'accessibile LG gram Book 15U50U, equipaggiato con Dual AI e processore Intel Core Ultra 5, proposto a 1.099,00 euro.



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