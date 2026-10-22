Leggeri, potenti e intelligenti: LG porta in Italia la linea gram 2026 per le sfide di ogni giorno

LG Electronics ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano della nuova gamma di laptop LG gram 2026. Progettati per offrire un equilibrio ottimale tra portabilità, prestazioni elevate e intelligenza artificiale, i nuovi notebook si rivolgono a studenti, professionisti e creatori di contenuti che necessitano di strumenti versatili per il lavoro e lo studio in mobilità. L'eccellenza della linea è avvalorata dai riconoscimenti internazionali ottenuti nel 2026, tra cui l'inclusione di LG tra i migliori brand tecnologici secondo PCMag, le valutazioni positive di Consumer Reports e diversi Guinness World Records nella categoria degli ultraleggeri.

La principale innovazione della linea risiede nell'integrazione delle funzionalità Microsoft Copilot+ PC e della suite proprietaria gram AI. Attraverso la tecnologia Dual AI, che combina l'elaborazione su dispositivo (on-device) e in cloud, gli utenti possono accedere a strumenti avanzati per la ricerca nei file personali, la generazione di riepiloghi e l'ottimizzazione automatica dei flussi di lavoro, sia online sia offline. L'ecosistema si completa con la soluzione gram Link, pensata per facilitare la produttività multi-device consentendo il trasferimento rapido dei file, la condivisione di contenuti e il mirroring dello schermo tra PC, smartphone e tablet.

Realizzati per garantire massima affidabilità in ogni contesto, i modelli premium della serie LG gram sono certificati secondo lo standard di grado militare MIL-STD-810H, assicurando elevata resistenza a urti, vibrazioni, polvere e sbalzi termici. Le prestazioni sul campo sono supportate da batterie ad alta capacità fino a 77Wh, in grado di coprire un'intera giornata lavorativa senza necessità di ricarica.

La nuova gamma LG gram 2026 è già acquistabile presso i principali rivenditori autorizzati. L'offerta include il modello flagship LG gram Pro 17Z90UB con display touch WQXGA da 17 pollici, processore Intel Core Ultra 7 e NPU fino a 50 TOPS a un prezzo consigliato di 2.599,00 euro; il modello LG gram 17Z90TL da 17 pollici e dal peso contenuto di 1,35 kg a 1.399,00 euro; la versione LG gram 16ZB90S da 16 pollici a 1.299,00 euro; e l'accessibile LG gram Book 15U50U, equipaggiato con Dual AI e processore Intel Core Ultra 5, proposto a 1.099,00 euro.