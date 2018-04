UE: nuovo consorzio per lo sviluppo di microprocessori per i supercomputer del futuro

,

Laha presentato il consorzio(EPI-iniziativa europea per i processori), che co-progetterà, svilupperà e commercializzerà un microprocessore europeo a basso consumo energetico, uno degli elementi essenziali necessari allo sviluppo di supercomputer europei con capacità a esascala (cioè in grado di eseguire).Il Vicepresidente Andrusresponsabile del Mercato unico digitale, e Mariya, Commissaria per l'Economia e la società digitali, hanno dichiarato: "Grazie a queste nuove tecnologie europee, gli scienziati e l'industria europei avranno accesso a livelli eccezionali di capacità di calcolo a basso consumo energetico. A beneficiarne saranno la leadership in campo scientifico, la competitività industriale, le competenze e l'esperienza in campo ingegneristico dell'Europa e la società nel suo complesso."Il consorzio riunisce esperti della comunità di ricercatori che lavora al calcolo ad alte prestazioni (HPC), i, i rappresentanti dell'industria informatica e del silicio e i potenziali utenti della scienza e dell'industria, per un totale di 23 partner provenienti da dieci paesi europei.Il contributo finanziario dell'UE all'iniziativa, nel quadro del programma Orizzonte 2020 dovrebbe essere di circa