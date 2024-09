iPhone 16 e iPhone 16 Plus: con Controllo fotocamera, tasto Azione, fotocamera Fusion da 48MP e chip A18

Apple ha annunciato i nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus, con il nuovo chip A18 fatto su misura, e nuove incredibili funzioni della fotocamera che alzano il livello di ciò che iPhone può fare.







Il tasto Azione fa il suo debutto su iPhone 16 e iPhone 16 Plus per consentire all’utente di accedere a varie funzioni con un semplice tocco. Può essere usato per attivare al volo la fotocamera o la torcia, o ancora per visualizzare i controlli, passare alla modalità Silenzioso, riconoscere un brano con Shazam, registrare un memo vocale, mettere in modalità Full immersion, accedere a funzioni di accessibilità come Lente, o aprire Comandi Rapidi per altre opzioni. Il tasto Azione può anche permettere di accedere a funzioni all’interno delle app, per esempio, aprire e chiudere l’automobile con FordPass.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus sono stati ridisegnati anche all’interno per fare spazio a una batteria più grande e favorire la dissipazione del calore, rendendo anche più facili gli interventi di assistenza sulla batteria. Grazie al nuovo design interno e alla gestione evoluta dei consumi resa possibile da iOS 18, le batterie sono ottimizzate per offrire un’autonomia di gran lunga superiore. Il display Super Retina XDR con tecnologia OLED e Dynamic Island è disponibile nei formati da 6,1" e 6,7", e offre un’esperienza visiva eccezionale.







Controllo fotocamera invece ottimizza l’esperienza con foto e video su tutti i modelli di iPhone 16 ed è un vero e proprio concentrato di innovazione. È composto da un interruttore sensibile al tocco che riproduce la sensazione del clic, un sensore di pressione ad alta precisione che rileva il tocco leggero, e un sensore capacitivo che permette interazioni touch. Permette di aprire al volo la fotocamera, fare una foto e iniziare a registrare un video senza perdersi neanche un secondo dell’azione. Una nuova anteprima della fotocamera aiuta l'utente a perfezionare l’inquadratura e a regolare altre opzioni, come zoom, esposizione e profondità di campo, per comporre una foto o un video spettacolari scorrendo il dito su Controllo fotocamera. Inoltre, chi sviluppa software potrà sfruttare il Controllo fotocamera in app di terze parti come Snapchat.

In più, Controllo fotocamera renderà disponibili informazioni di tipo visivo per aiutare l’utente a saperne di più su oggetti e luoghi, con più rapidità. A partire dal prossimo anno nei Paesi e nei territori in cui sarà disponibile Apple Intelligence, sarà possibile tenere premuto Controllo fotocamera per vedere al volo gli orari di apertura o le valutazioni di un ristorante, aggiungere un evento da un volantino al calendario, identificare all’istante una razza canina e molto altro ancora. Controllo fotocamera fungerà anche da via d’accesso a strumenti di terze parti con funzionalità specifiche, per esempio, quando l’utente vuole cercare su Google dove acquistare un determinato prodotto o sfruttare le capacità di problem solving di ChatGPT. L’utente ha il controllo su quando questi strumenti di terze parti vengono usati e su quali informazioni vengono condivise.

Con il nuovo, potente sistema di fotocamere, le foto ricordo non saranno più le stesse. La fotocamera Fusion da 48MP racchiude anche un teleobiettivo 2x di qualità ottica che permette di zoomare sul soggetto per ottenere l’inquadratura giusta: in pratica, è come avere due fotocamere in una. Il nuovo ultra-grandangolo da 12MP è in grado non solo di inquadrare scene più ampie, ma anche di scattare foto macro. Inoltre cattura fino a 2,6 volte più luce per aumentare la qualità dell’immagine. Non solo: grazie al debutto di foto e video spaziali su iPhone 16 e iPhone 16 Plus, sarà possibile rivivere i ricordi più preziosi su Apple Vision Pro con una profondità davvero notevole.

Il nuovo chip A18 si basa su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione che, oltre a rendere possibili giochi che richiedono potenza grafica, rende possibili anche le funzioni di fotografia computazionale, e accelera ulteriormente Apple Intelligence. Un Neural Engine 16-core aggiornato è ottimizzato per grandi modelli generativi e permette l’esecuzione di modelli di ML fino a 2 volte più velocemente rispetto al chip A16 Bionic.

La CPU 6-core è il 30% più veloce rispetto a quella del chip A16 Bionic, e più scattante di qualsiasi altro chip della concorrenza. Ed è anche più efficiente, perché in grado di gestire lo stesso carico di lavoro ma consumando il 30% in meno rispetto al chip A16 Bionic. La GPU 5-core è fino al 40% più veloce e il 35% più efficiente rispetto a quella del chip A16 Bionic, quindi è come avere in tasca un dispositivo da gaming potentissimo. Grazie al ray tracing con accelerazione hardware, nei giochi su iPhone 16 e iPhone 16 Plus il comportamento della luce è reso in modo più realistico, con frame rate fino a 5 volte più elevati rispetto al ray tracing basato su software. Entrambi i modelli supportano sia i giochi AAA, prima disponibili solo su iPhone 15 Pro, sia nuovi titoli come Honor of Kings: World, in arrivo il prossimo anno con una modalità ultra grafica ottimizzata per la linea iPhone 16.







La linea iPhone 16 è stata progettata per Apple Intelligence e sfrutta la potenza del chip Apple e dei modelli generativi creati da Apple per comprendere e creare testo e immagini, eseguire azioni nelle app e basarsi sul contesto personale per semplificare e accelerare le attività di tutti i giorni. Apple Intelligence garantisce la privacy e la sicurezza dei dati dell’utente grazie al Private Cloud Compute. Questo approccio rivoluzionario permette di bilanciare in modo flessibile la capacità di calcolo tra l’elaborazione on-device e modelli più grandi basati su server con chip Apple dedicati: uno straordinario passo avanti in fatto di privacy nell’intelligenza artificiale.

Apple Intelligence offre all’utente nuovi modi per migliorare i suoi testi con gli Strumenti di scrittura disponibili a livello di sistema, che permettono di riscrivere, correggere e riassumere qualsiasi elaborato. Anche comunicare ed esprimersi è più divertente grazie alla possibilità di creare un’originale Genmoji, mentre Image Playground permette di dar vita a immagini spiritose in pochi istanti. In più, Apple Intelligence riassume le notifiche e mette in risalto i messaggi urgenti con la funzione Priorità in Mail. Nelle app Note e Telefono, l’utente può registrare, trascrivere e riassumere parti di audio. Quando si inizia a registrare una chiamata effettuata con l’app Telefono, chi partecipa riceve una notifica automatica, e al termine della chiacchierata Apple Intelligence genera un riassunto per fissare i punti chiave.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno disponibili nei colori blu oltremare, verde acqua, rosa, bianco e nero, e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB. iPhone 16 parte da € 979 (Iva incl.) o € 40,79 al mese, mentre iPhone 16 Plus parte da € 1.129 (Iva incl.) o € 47,04 al mese.

Apple offre ottimi modi per risparmiare e passare all’ultimo modello di iPhone. I clienti possono ottenere un credito compreso tra € 240 e € 770 dando in permuta un iPhone 12 o un modello successivo per l’acquisto di un iPhone 16. I clienti possono approffittare di questa possibilità visitando l'Apple Store online o un Apple Store. Per effettuare una valutazione del proprio dispositivo e consultare i termini e le condizioni per la permuta, visitare la pagina apple.com/it/shop/trade-in.

In oltre 58 Paesi e territori, tra cui Australia, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Malesia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia, sarà possibile preordinare iPhone 16 e iPhone 16 Plus dalle ore 14:00 CET di venerdì 13 settembre, con disponibilità da venerdì 20 settembre.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno disponibili a Macao, in Vietnam e in altri 19 Paesi e territori a partire da venerdì 27 settembre.

iOS 18 sarà disponibile come aggiornamento software gratuito da lunedì 16 settembre.

