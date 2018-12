Gli italiani anticipano sul web i loro regali

Nella categoria cuffie e microfoni quasi la metà delle ricerche (44,8%) si concentra sugli Apple AirPods che staccano decisamente gli altri prodotti. Al secondo posto troviamo infatti le Samsung Gear IconX con solo il 3,2% delle intenzioni d’acquisto. A seguire altri prodotti di brand come Beats, Bose e Marshall.

Il prodotto più ricercato nella categoria smartphone è stato il Samsung Galaxy S9, in seconda posizione il nuovo Huawei P20 Lite. Al terzo posto troviamo un altro dispositivo Samsung, mentre per trovare il primo cellulare di casa Apple, dobbiamo scendere dal podio: “solo” in quarta posizione l’iPhone X.

Nella categoria TV il brand Samsung è indiscutibilmente il marchio più ricercato: ben 7 tra i 10 televisori più ricercati sono infatti i modelli con monitor di ultima generazione dell’azienda sudcoreana.

Nel mondo delle console la Nintendo Switch è il prodotto di maggior interesse su cui si concentra il 19,9% delle intenzioni d’acquisto degli utenti Trovaprezzi.it. A seguire tutte le versioni della PS4 (slim, pro, e con le diverse capacità di memoria) fanno del brand Sony l’indiscusso capolista con il 64,3% delle ricerche totali della categoria.

Lo stesso discorso può essere fatto anche per il brand Nike nella categoria sneakers: primo posto conquistato grazie ai suoi modelli Air Max 97, Air Force 1, Air Force 1 07 ed Air Max 90, che occupano 4 posizioni tra le prime 10 della classifica di categoria.

Dallaai regali di Natale il passo è breve. Anzi, come confermano i dati di Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online, ormai gli italiani si attivano già dalla metà di novembre nella ricerca dei doni, in una caccia all'oggetto desiderato ed al prezzo più conveniente che continua a crescere fino alla metà di dicembre e che vede ormaE' quindi già partito il boom di traffico web: già l'anno scorso tra novembre e dicembre oltre 12 milioni di italiani hanno scandagliato le migliaia di offerte su Trovaprezzi.it alla ricerca di idee, spunti e sicuramente anche risparmio. Il tutto per un totale di ben 45 milioni di ricerche.Non a caso lo scorso anno, come conferma il Codacons, un regalo su tre è stato scelto online.Sempre il Codacons prevede che quest'anno: sfioreremo quindi i 5 miliardi di Euro per l'acquisto di regali per parenti ed amici.Analizzando le intenzioni di acquisto degli utenti di Trovaprezzi.it nelle ultime quattro settimane, si individuano chiaramenteche hanno fatto registrare un incremento più significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.E' tra queste che gli italiani si stanno concentrando nella scelta dei regali di Natale:A livello di brand, i tre marchi che totalizzano più ricerche sono, nell'ordine,Questa la classifica dei primi dieci:1 Samsung2 Huawei3 Apple4 LG5 Dyson6 Sony7 Xiaomi8 Kine9 Beko10 Candy