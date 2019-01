Al Ces di Las Vegas LG crea una “cascata” di colore con l’installazione “LG Oled Falls”

Dopo l’OLED Canyon dello scorso anno,torna alcon un’installazione che lascia senza parole.è un progetto sorprendente e “ultra immersivo”, che sfrutta la tecnologia e flessibilità dei. Le cascate OLED di LG, all’ingresso dell’area espositiva dell’azienda al CES 2019, sono realizzate grazie alla messa in opera didisposti in, a simulare il movimento dell’acqua grazie a vari raggi di curvatura. Grazie al progetto delle, l’azienda mette in luce. Grazie agli, a, è possibile comporre infinite forme e suggestioni, creando esperienze multimediali e appassionanti che trasformano lo spazio in un contenitore da animare con la creatività e l’immaginazione.La tecnologia OLED non necessita di retro-illuminazione, per questo la struttura dei pannelli è semplice e sottile, toccando livelli mai raggiunti in termini di leggerezza e possibilità di personalizzazione. Ogni pixel si accende e si spegne singolarmente, garantendo un contrasto infinito: dai neri più profondi ai bianchi più brillanti, passando per una gamma eccezionale di colori riprodotti in modo accurato e naturale. Grazie a questa tecnologia e ai tempi di risposta ultra veloci dei display, anche nelle più veloci scene in movimento. Le immagini prendono così vita, insieme a tutti i loro dettagli e sfumature.Utilizzando questa tecnologia unica, i display Open Frame LG OLED, per installazioni di digital signage che si trasformano in vere e proprie opere d’arte contemporanea.Posto all’ingresso del sensazionale stand di LG al CES, l’installazione delledà spazio a immagini fluide e in movimento e a tutte le sensazioni che trasmettono: i visitatori possono trovarsi di fronte ad un mare di sabbia in un deserto assolato,, all’oceano mosso dalle onde; essere immersi nella foresta pluviale, persi in un campo di fiori mossi dal vento o conquistati dai colori delle nuvole al tramonto; ritrovarsi circondati da una distesa di lanterne volanti o immersi nello spazio profondo, davanti allo spettacolo di una nebulosa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita