AGON3, i nuovi monitor curvi super veloci per il gaming

AOC

AOC Game Color, gli utenti possono regolare la saturazione del colore per migliori livelli di grigio e il dettaglio dell'immagine,

AOC Game Modes, con miglioramenti specifici mirati a differenti generi di gioco e 3 profili utenti personalizzabili,

AOC Shadow Control, per regolare i livelli di ombra, vedere meglio le zone d'ombra senza incidere sul resto dello schermo,

AOC Dial Point, un indicatore di puntamento nel centro dello schermo, per aiutare gli utenti a puntare con precisione nei giochi di sparatutto,

Dial Point, un indicatore di puntamento nel centro dello schermo, per aiutare gli utenti a puntare con precisione nei giochi di sparatutto, FPS Frame Counter, una sovrapposizione che mostra i frame al secondo,

Tecnologia Flicker Free, per ridurre disagio e stanchezza visiva per lunghe sessioni di gioco,

e un nuovo aggiornamento OSD con un look fresco, moderno e accompagnato da un software (G-Menu) per una ulteriore personalizzazione.

ha annunciato l'arrivo dei monitor curvi AG273QCG (Nvidia G-SYNC) e AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), display AGON di terza generazione, disponibile a partire da gennaio 2019.Il 27" pollici (68.6 cm)è equipaggiato con un pannello curvo TN (1800R) con risoluzione QHD (2560x1440), supporta Nvidia G-SYNC e presenta una frequenza di aggiornamento più alta die un tempo di risposta di 1 ms. Gli utenti delle GPU Nvidia supportate potrebbero abilitare il G-SYNC per eliminare fenomeni di tearing e stuttering e abbinare la frequenza di aggiornamento del monitor al framerate delle loro GPU. L'alta luminosità di 400 nit fa sì che il monitor sia utilizzabile anche nelle stanze più luminose.Due altoparlanti integrati da 2 W con DTS completano l'intero pacchetto audio-visivo.AOC AG273QCX: curvatura 1800R, frequenza di aggiornamento 144 Hz, tempo di risposta 1 ms, HDR, FreeSync2.Il monitor da 27" pollici (68.6 cm) HDR (High Dynamic Range),è d'altro canto equipaggiato allo stesso modo con pannello curvo (1800R) VA in risoluzione QHD con una frequenza d'aggiornamento di. Grazie all'elevata luminosità di 400 nit, il display supporta HDR standardVESA DisplayHDR 400.Vanta ancheper attenuare il ritardo di input causato dalla mappatura dei toni HDR e per forzare la compensazione del framerate basso (LFC) così come (per) liberarsi da fenomeni di tearing e stuttering. Il pannello VA ha un rapporto di contrasto 3000:1 e la copertura del 90% della gamma DCI-P3 dà vita alle immagini con neri profondi e colori vibranti, offrendo ampi angoli di visione di 178 °/ 178 °.Un'elevata reattività è garantita da un tempo di risposta di 1 ms, che si ottiene con una tecnica strobe. Gli speaker 2 x 5W sull' AG273QCX sono anche DTS-compliant.Entrambi i monitor sono ora equipaggiati, consentendo configurazioni multi-monitor senza soluzioni di continuità. Sono anche altamente ergonomici,grazie a una regolazione dell'altezza di 110 mm oltre alle opzioni di rotazione e inclinazione.Dietro al pannello, l' AGON Game Lights, altamente personalizzabile con oltre 100.000 colori, porta l'RGB in AGON! AGON Game Lights può essere regolato per cambiare in base al gameplay. Il rosso ed elegante supporto angolare dell'AG273QCG e il supporto in argento dell'AG273QCX si posano in modo stabile sulla scrivania senza rubare troppo spazio. Una curvatura di 1800R su entrambi i display aumenta l'immersione e crea un gradevole comfort visivo durante la visualizzazione dei contenuti da una parte all'altra.Il familiare supporto perdelle precedenti linee AGON, è stato ridisegnato e raddoppiato, e ora è presente su entrambi i lati. Per una facile installazione e per attività come tornei, feste LAN ecc., il supporto può essere assemblato con un meccanismo di un solo clic senza viti e la maniglia consente un trasporto agile.Oltre alle eature elencate sopra, entrambi i monitor presentanoAOCsaranno disponibiliai prezzi suggeriti rispettivamente diSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita