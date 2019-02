Samsung Galaxy Tab S5e: progettato per la connettività e l’intrattenimento

Samsung

ha presentato il nuovo Galaxy Tab S5e caratterizzato da un corpo in metallo incredibilmente sottile (5,5 mm) e un peso di soli 400 g.

Con una durata della batteria fino a 14,5 ore, Tab S5e è ottimizzato per garantire prestazioni elevate e la massima autonomia, offrendo la possibilità di esplorare il Web, guardare contenuti in streaming e giocare ancora più a lungo.

Primo tablet Samsung dotato del nuovo Bixby 2.02, Tab S5e offre un modo più pratico e intelligente per interagire con il dispositivo e può essere usato perfettamente come hub per controllare i dispositivi domestici connessi. È possibile accendere contemporaneamente il televisore e le luci con la funzionalità Comando rapido, che permette di personalizzare diverse azioni in un unico comando, rendendo il controllo vocale dell’ambiente domestico ancora più semplice e veloce. Quando è necessario dedicarsi al lavoro, la combinazione cover con tastiera (venduta separatamente) e Samsung DeX offre un ambiente del tutto simile a quello di un PC.

Con la funzione Continuity, è anche possibile rispondere a una chiamata o ad un messaggio direttamente dal tablet, anche quando il telefono è fuori portata o connesso a una diversa rete Wi‑Fi.

Tab S5e offre un display edge-to-edge da 10,5 pollici e cornici ridotte al minimo, con un rapporto tra lo schermo e la superficie frontale dell’81,8% per un’esperienza di visione immersiva che dà realmente vita ai contenuti.

Galaxy Tab S5e sarà disponibile nel secondo trimestre del 2019.





