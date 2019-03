Western Digital presenta la scheda microSD UHS-I da 1TB

In risposta alla crescente domanda di contenuti in alta qualità da parte dei consumatori,in occasione del Mobile World Congress, ha presentato, la scheda di memoria flash microSD UHS-I che offre una maggiore velocità e capacità per la cattura e il trasferimento di un'ampia quantità di foto e video di alta qualità su smartphone, droni e action cam.Progettati per aiutare a trasferire tonnellate di contenuti di alta qualità più velocemente, la scheda microSD UHS-I SanDisk Extreme da 1 TBQuesta nuova scheda consente ai consumatori di trasferire i file in circa metà tempo rispetto alle tradizionali schede microSD UHS-I2attualmente sul mercato.Le schede raggiungono queste velocità record grazie allaproprietaria di Western Digital.La nuova scheda SanDisk Extreme sarà disponibile anche con capacità 512GB e presenterà la specificadelle applicazioni a velocità incredibili.Le schede microSD UHS-I SanDisk Extreme da 1TB e 512GB possono essere già prenotate sul sito SanDisk.com e saranno disponibili da Aprile 2019. Il prezzo delle schede sarà rispettivamente diSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita