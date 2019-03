BenQ GV1: lo streaming su grande schermo diventa take away

È commercializzato ora anche in Italia il nuovo, il miniproiettore LED portatile senza fili che permette di trasmettere istantaneamente in streaming su grande schermo, tramite connessione Wi-Fi, Bluetooth o USB-C, ogni tipo di contenuto digitale comeIl BenQ GV1 offre una, sia in streaming wireless con hotspot quando non è disponibile la connessione Wi-Fi. Inoltre, il modello GV1 include una porta USB-C singola che consente di trasferire i contenuti multimediali via DisplayPort tramite USB (con la modalità alternata DisplayPort) e leggere e riprodurre file multimediali tramite unità flash USB-C.Il design compatto e sviluppato in verticale, unito a un peso di appena 708 g,Dotato di altoparlante monoblocco da 5 Watt, si trasforma in un altoparlante Bluetooth portatile con un semplice tocco, mentre la durata della batteria di 3 ore è perfetta per guardare un film e per vivere un’esperienza d’intrattenimento online senza nessun tipo di filo.Una comoda cerniera di regolazione consente un’inclinazione di 15˚ della lente di proiezione superiore, e, di conseguenza, uno spostamento verticale di(si raccomanda una dimensione di 60”), che in questo modo può essere posizionata ad un’altezza di visualizzazione confortevole.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita