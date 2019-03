Jabra acquisisce Altia Systems

(società madre di) ha annunciato l'acquisizione di, sviluppatore nel campo delle soluzioni innovative di comunicazione video premium che utilizzanoLa novità consentirà a Jabra di migliorare l'esperienza dellaconference callunendo audio e video, per un'efficienza sempre maggiore.L'acquisizione implica che ora Jabra sarà in grado di offrire la più collaborativa esperienza diconference callsul mercato, combinando la sua esperienza di 150 anni nel suono con la tecnologia visiva avanzata di Altia Systems - veicolata con il marchio. In breve, Jabra mira a ritagliarsi una posizione di leadership nel migliorare qualsiasi esperienza di riunione in unaHuddle room,aggiungendo la funzionalità video alla collaudata esperienza di suono di conferenza mobileplug and play.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita