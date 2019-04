Check Point: vulnerabilità nelle app preinstallate di Xiaomi

Check Point Software Technologies

Il team di ricerca di, Check Point Research, ha recentemente scoperto una vulnerabilità all'interno di una delle app preinstallate presenti nei cellulari di, il quarto venditore di cellulari al mondo con una quota di mercato di quasi l'8%.A causa della natura non protetta del traffico di rete da e verso Guard Provider, un malintenzionato avrebbe potuto connettersi alla stessa rete Wi-Fi della vittima e attuare un attacco Man-in-the-Middle (MiTM). In seguito, come parte di un aggiornamento SDK di terze parti, il criminale avrebbe potuto disabilitare le protezioni contro i malware e iniettare qualsiasi codice malevolo all'interno del cellulare per sottrarre dati, installare un ransomware o qualsiasi altro tipo di malware.