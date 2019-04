Le tecnologie Intel Optane e Intel NAND QLC insieme in un unico modulo

Aprire documenti fino a 2 volte più velocemente durante il multitasking

Avviare videogame il 60% più rapidamente durante il multitasking.

Aprire file multimediali in modo fino al 90% più veloce durante il multitasking.

La memoria Intel Optane H10 con storage a stato solido sarà disponibile con le seguenti capacità: 16 GB (memoria Intel Optane) + 256 GB (storage), 32 GB (memoria Intel Optane) + 512 GB (storage) e 32 GB (memoria Intel Optane) + 1 TB (storage).

ha divulgato dettagli sulla memoriacon storage a stato solido, una soluzione innovativa che combina, in un unico modulo M.2 salva spazio, la reattività superiore della tecnologia Intel Optane con la capacità di storage offerta dalla tecnologia Intel NAND 3D Quad Level Cell (QLC).La combinazione della tecnologia Intel Optane con la tecnologia Intel NAND 3D QLC in un singolo modulo M.2 consente l'utilizzo della memoria Intel Optane, come i PC all-in-one e i Mini PC. Inoltre, questo nuovo prodotto offre anche un livello superiore di prestazioni rispetto alle tradizionali unità SSD NAND 3D Triple Level Cell (TLC) oggi disponibili, eliminando così la necessità di un dispositivo di storage secondario.La combinazione di accelerazione ad alta velocità con l'ampia capacità di storage SSD, in un unico disco, offrirà vantaggi a tutti gli utenti,. Rispetto a un'unità SSD NAND 3D TLC standalone, la memoria Intel Optane H10 con storage a stato solido consente sia l'accesso più rapido alle applicazioni e ai file di uso frequente che una maggiore reattività con le attività in background.Le piattaforme per dispositivi portatili Intel Core serie U di ottava generazione dotate di memoria Intel Optane H10 con storage a stato solidoCon tali piattaforme, gli utenti saranno in grado di:Le unità SSD con memoria Intel Optane sono più veloci rispetto alle unità SSD NAND nella maggior parte dei casi di utilizzo comuni in PC client. Le piattaforme basate su tecnologia Intel con Intel Optane memory si adattano alle attività quotidiane, ottimizzando le prestazioni delle operazioni più frequenti dell'utente e le applicazioni più utilizzate., la memoria Intel Optane H10 con storage a stato solido offre la capacità di cui gli utenti hanno bisogno per le app e i file attuali, e anche per il futuro.