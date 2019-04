Da Sony un giradischi per riscoprire il suono originale del vinile in chiave moderna

Dal punto di vista costruttivo, LX310BT ha un design lineare e minimalista pensato per ogni ambiente della casa; è dotato di componenti di alta qualità, tra cui un meccanismo di trasmissione a cinghia con un piatto in alluminio pressofuso robusto, ma leggero, che assicura un ottimo bilanciamento acustico e una riproduzione chiara grazie sua alla stabilità. Il braccio in robusta struttura in alluminio favorisce una migliore riproduzione del suono, mentre il coperchio antipolvere riduce la risonanza, permettendo di esaltare al massimo l’esperienza di ascolto dei vinili. E ovviamente non manca l’adattatore per poter riprodurre anche i 45 giri.

Il giradischi PS-LX310BT sarà disponibile a partire dal mese di maggio in bundle con lo speaker wireless SRS-XB12.

Il digitale ha cambiato il modo di ascoltare la musica, da un lato proponendo nuove esperienze d'ascolto, dall'altro innovando anche le più classiche. Tra quest'ultime, da sempre uno dei sistemi più amati da audiofili e collezionisti e tuttora apprezzato dalle nuove generazioni, grazie al ritorno in auge del vinile.Sony risponde a questa attuale tendenza con il PS-LX310BT , progettato per rivivere l'autentica esperienza del vinile in chiave moderna.La connessione BLUETOOTHpermette dicon qualsiasi diffusore, soundbar o cuffia wireless compatibile, in modo semplice e intuitivo. Ovviamente, per chi preferisce il classico collegamento via cavo, è disponibile anche un'uscita audio integrata. La funzione "Full Auto Play" consente di attivare la riproduzione automaticamente con un solo pulsante:il braccio si abbassa, individua il solco e riproduce la musica tramite l'ultimo dispositivo BLUETOOTH associato; quando il disco finisce, il braccio torna automaticamente nella posizione iniziale.Inoltre,permette di regolare il livello di guadagno del segnale (basso, medio o alto) e garantisce un ascolto senza distorsione con i diversi livelli di volume dei dischi in vinile, fornendo il segnale corretto per qualunque riproduttore wireless BLUETOOTHo per gli amplificatori dotati del solo ingresso di linea.