Apple richiama una serie di adattatori

Per i dettagli relativi alle modalità di sostituzione dei vecchi adattatori con i nuovi si può visitare il sito

ha annunciato un richiamo volontario degliprogettati per l'uso principalmente a Hong Kong, Singapore e nel Regno Unito e ha chiesto ai clienti di smettere di usare gli adattatori interessati.In casi molto rari, gliApple interessati possono rompersi e, se toccati, creare il rischio di scosse elettriche. Questi adattatori da parete sono stati forniti con Mac e alcuni dispositivi iOS tra il 2003 e il 2010 e sono stati inclusi anche nel kit Apple World Travel Adapter Kit. Apple è a conoscenza di sei incidenti in tutto il mondo. Il richiamo non interessa gliSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita