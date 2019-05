Nuovo FRITZ!Repeater 3000: rete wireless ancora più veloce

AVM

Un ripetitore wireless ad alte prestazioni (tri-band) che offre una portata ancora più estesa e una trasmissione dati maggiore

Include tre unità radio che lavorano simultaneamente a 2,4 GHz e 5 GHz, con una velocità massima di trasmissione dati di 400 Mbit/s sulla banda 2,4 GHz (2 x 2), di 866 MBit/s sulla banda 5 GHz (2 x 2) e di 1.733 Mbit/s sulla banda a 5 GHz (4 x 4).

Si collega ad un router/FRITZ!Box tramite la banda dedicata a 5 GHz, massimo 4x4 (uplink). Una seconda unità radio all'interno della banda 5 GHz (2x2) permette il collegamento dei dispositivi WiFi.

Aumenta la portata di qualsiasi rete wireless in modo semplice e rapido

Mantiene il nome e la password della rete WiFi su ogni router wireless tramite WPS, non è quindi necessario apportare modifiche ai dispositivi wireless.

Prestazioni wireless al top grazie al band e all' AP steering

Due porte gigabit LAN per collegare i dispositivi via cavo

Configurazione con la semplice pressione di un pulsante

LED dimmer e a colori indicano la corretta configurazione e la qualità della connessione; con FRITZ!App WLAN gli utenti possono trovare in modo semplice la migliore connessione wireless.

Design vertical (8.8 x 13.6 x 18.4 cm) che si adatta in ogni contesto della casa e dell'ufficio,

Basso consumo energetico sia in modalità standby che durante l'utilizzo

Crittografia wireless LAN per una maggiore sicurezza





aggiunge alla sua gamma di prodotti il, un potente ripetitore per le reti WiFi Mesh. Grazie all'innovativa tecnologia e alle tre unità radio, il repeater a tre bande offre una portata ancora più estesa e una maggiore trasmissione dati. Inoltre, la frequenza aggiuntiva a 5 GHz consente agli utenti di collegare tutti i dispositivi alla rete FRITZ! e rende al trasmissione dei dati ancora più efficiente, garantendo una connessione stabile per il gaming, lo streaming e la navigazione Internet.Con un design accattivante, il repeater AVM si adatta in ogni contesto della casa. Gli utenti possonocon un semplice clic del pulsante presente sul device Anche il consumo energetico del FRITZ!Repeater 3000 è impressionante perché rimane basso nonostante le elevate prestazioni del ripetitore.Oltre al noto e potente FRITZ!WLAN Repeater 1750E, il nuovo FRITZ!Repeater 3000 completa l'offerta dei prodotti Mesh di AVM.FRITZ!Repeater 3000 è disponibile ad un prezzo suggerito al pubblico di 129 euro.