Amazon Echo Show 5: design compatto, audio potente e copri-telecamera integrato

ha annunciato un nuovo ingresso nella famiglia Echo:disponibile in due colori, nero antracite e sabbia a. È possibile anche acquistare un supporto magnetico che consente di inclinare il dispositivo per regolare il campo visivo della telecamera a soli 19,99 €.Entrambi sono disponibili in pre-ordine su www.amazon.it/echoshow5 ; le spedizioni inizieranno in Italia il prossimo mese.Il nuovo dispositivo sarà dotato di un, disponibile su tutti gli Echo Show, che offre un controllo ancora maggiore sui dispositivi, e i gruppi di dispositivi, per Casa Intelligente compatibili. Basta direo utilizzare i comandi sullo schermo per controllarle. È inoltre possibile visualizzare i feed delle telecamere di sicurezza e dei termostati della propria Casa Intelligente, accedere ai dispositivi utilizzati di recente e gestire i dispositivi intelligenti per gruppo.Echo Show 5 offre anche la. Basta dire "Alexa, rispondi alla porta d'ingresso" quando suona il campanello o la telecamera rileva un movimento per essere in grado di vedere e parlare con chiunque sia davanti alla porta.Inoltre ora ci sono. Per rilassarsi, è possibile impostare una Routine notturna che spenga la luce della camera da letto e inizi a riprodurre suoni per dormire da Amazon Music. Quando la sveglia suona alla mattina, è possibile alzarsi con Alexa Sunrise: lo schermo sui dispositivi Echo Show si illuminerà naturalmente e mostrerà una simulazione d'alba prima che l'allarme della sveglia si spenga. È possibile anche creare una Routine che avvii la caffettiera 10 minuti dopo che la sveglia si è spenta, o una che fornisca le previsioni meteo e le notizie del mattino quando si pronuncia la frase "Alexa, inizia la mia giornata".È possibile poi scegliereper rendere unica la schermata iniziale, per sé e la propria famiglia. È possibile riprodurre una presentazione in sequenza delle proprie foto, vedere un album specifico o impostare le immagini a rotazione sullo sfondo. Inoltre la nuova modalità di illuminazione ambientale regola automaticamente la luminosità dello schermo in base a quella della stanza: in questo modo, lo schermo non è mai troppo luminoso o troppo scuro.Per ottenere ancora di più dalla propria esperienza con Alexa, basta far scorrere lo schermo da destra verso sinistra per accedere ai suggerimenti e: dal controllo della Casa Intelligente a ricette, promemoria, Skill e molto altro.I dispositivi Echo sono stati realizzati. Come tutti i dispositivi Echo Show, il nuovo Echo Show 5 include un pulsante di disattivazione microfono/videocamera che scollega elettronicamente sia il microfono che la videocamera, nonché un chiaro indicatore visivo che mostra quando l'audio o il video vengono inviati al cloud.Inoltre,, rimanendo allo stesso tempo in grado di parlare ad Alexa.Amazon sta inoltre introducendo un nuovo e ancora più semplice modo per eliminare le registrazioni vocali su tutti i dispositivi con integrazione Alexa: basterà solo chiedere.Prossimamente, ai clienti basterà diree le registrazioni verranno cancellate. Inoltre, un nuovo portale sulla privacy di Alexa offrirà un'unica fonte di informazioni su come sono progettati i dispositivi Echo e su come controllare la propria esperienza con Alexa.